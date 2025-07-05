Kırkpınar'da Karaborsa Bilet Satışına Karşı Sıkı Denetim

Edirne’de düzenlenen 664. Kırkpınar Tarihi Güreşleri kapsamında, polis ekipleri karaborsa bilet satışına karşı etkili denetimler gerçekleştiriyor.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki organizasyonda huzur ve güvenliğin sağlanması için toplam 2 bin 734 polis görev alıyor. Ekipler, etkinlik alanının içinde ve dışında düzenli denetimler yaparak güvenliği artırmaya çalışıyor.

Özellikle karaborsa bilet satışlarını önlemek amacıyla tribün kapılarında ve bilet satış noktalarında kontrol yapan polisler, biletlerin sahte olup olmadığını belirlemek için QR kod tarama sistemini kullanıyor. Ayrıca, şüphelilere yönelik kimlik kontrolleri de yapılıyor.

Kırkpınar'daki bu denetimlerin, etkinliğin güvenliğini sağlamak adına devam edeceği bildirildi.

Edirne'de, 664. Kırkpınar Tarihi Güreşleri kapsamında polis ekipleri, "karaborsa" bilet satışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne'de, 664. Kırkpınar Tarihi Güreşleri kapsamında polis ekipleri, "karaborsa" bilet satışına yönelik denetim gerçekleştirdi.