Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Sarıyer'de Yakalandı: 8 Gözaltı

Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Sarıyer'de Yakalandı

Interpol kırmızı bültenli zanlının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

Sarıyer'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Huzur Mahallesi cadde üzerinde uygulama yaparken şüphe üzerine durdurdukları motosiklet sürücüsünün üzerinden bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Takip sonucunda uyuşturucunun bir rezidansa götürüldüğü tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, gitar kılıfı içine saklanmış uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 43 fişek, 2 çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Eric J.'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Öte yandan, zanlıların rezidansa girdiği sırada bir şüphelinin uzun namlulu silahın bulunduğu gitar kılıfını taşıdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sarıyer'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlının da arasında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, gitar kılıfı içerisine saklanmış uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 43 fişek, 2 çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.