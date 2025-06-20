Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Ahilik Yemini

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) mezun olan öğrenciler için büyük bir tören gerçekleştirildi. Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in konuşması dikkat çekti. Demiryürek, Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, Anadolu bilgesinin izinde yetişen öğrencilerin, toplum için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Ahilik Kültürünün Önemi

Vali Demiryürek, emeğe saygıyı, ahlaka bağlılığı, dürüstlüğü ve toplumsal sorumluluğu içeren Ahilik kültürünün yüzyıllardır bu topraklarda yaşadığını belirtti. Bilginin, ancak erdemle birleştiğinde gerçek anlamını bulduğunu ifade eden Demiryürek, mezun olan öğrencilerin aldıkları eğitimin önemine de değindi.

Rektörün Vurguları

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de üniversitenin 2006'dan bu yana eğitime devam ettiğini aktarırken, kalite yönetim sistemleri gibi önemli projelerdeki başarılarını anlattı. 2022 yılında, tam kurumsal akreditasyon alarak ilk 20 Türk Yükseköğretim Kurumu arasında yer aldıklarının altını çizen Karahocagil, Ahilik'nin sadece bir meslek örgütü değil, aynı zamanda değer temelli bir kalite hareketi olduğunu da sözlerine ekledi.

Dereceye Giren Öğrencilere Ahilik Yemini

Törenin ilerleyen bölümlerinde, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da konuşma yaparak mezunlara yürekten başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrenciler “Ahilik yemini” etti. Üniversite birincisi olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nden Ayşenur Gündeş, mezuniyet kütüğüne plaket çakarak önemli bir anıya imza attı. Gündeş, Rektör Karahocagil tarafından şedle kuşatıldı. Ayrıca, farklı bölümlerden mezun olan ve üstün başarı gösteren öğrencilere ödül ve plaketleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Vali Murat Sefa Demiryürek (solda) ve KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) tarafından üniversite birincisi olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nden Ayşenur Gündeş'e hediye takdim edildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Vali Murat Sefa Demiryürek (solda) ve KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil (sağda) tarafından üniversite birincisi olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nden Ayşenur Gündeş'e hediye takdim edildi.