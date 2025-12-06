Kırşehir Çayağazı'nda faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı: 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Kırşehir Çayağazı'nda Ağustos'ta gerçekleşen ev hırsızlığı, İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmasıyla aydınlatıldı; 7 şüpheli yakalandı, 3’ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:28
Kırşehir’in Merkez ilçesine bağlı Çayağazı köyünde Ağustos ayında meydana gelen evden hırsızlık olayı, İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu aydınlatıldı.

Soruşturma ve operasyon

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen geniş çaplı araştırmada şüpheli albümünden bin kişinin sorgulandığı ve 350 aracın PTS kayıtlarının incelendiği belirtildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ve Hatay’ın İskenderun ilçesinde ikamet eden 7 şüpheli tespit edildi.

Belirlenen 4 farklı adrese ekipler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınarak Kırşehir’e getirildi.

Gözaltı, adli süreç ve ele geçenler

Şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemeler arasında 2 tam altın, 1 yarım altın, 6 adet çeyrek altın, 5 bin TL ve 400 dolar bulundu.

