Kırşehir'de 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı kasa panelvan araçta 100 koli içinde toplam 1 milyon makaron ele geçirdi; şüpheli E.B.'ye işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:19
Kırşehir'de 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

KOM Şube'nin operasyonunda panelvan araçta 100 koli bulundu

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli yürütülen saha ve analiz çalışmaları sonucu kapalı kasa bir panelvan araçta arama yaptı.

Aramada, 100 koli halinde toplam 1 milyon adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli E.B. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

