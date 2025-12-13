Kırşehir'de 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

KOM Şube'nin operasyonunda panelvan araçta 100 koli bulundu

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli yürütülen saha ve analiz çalışmaları sonucu kapalı kasa bir panelvan araçta arama yaptı.

Aramada, 100 koli halinde toplam 1 milyon adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli E.B. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

