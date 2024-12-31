Kırşehir'de 3 Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kırşehir'de FETÖ Operasyonu
Kırşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari FETÖ hükümlüsü güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri Faaliyet Gösterdi
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firarilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Kent merkezinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda, FETÖ üyesi oldukları belirlenen 3 kişi yakalandı.
Hükümlülerin Kimlikleri ve Cezaları
Yakalanan hükümlülerin B.H.Y, E.A. ve A.B. olduğu öğrenildi. Bu şahısların, her birinin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edildi.
Hükümlülerin Cezaevine İade Süreci
Yakalanan FETÖ hükümlüleri, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, kentteki güvenlik önlemlerinin ve terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünü göstermektedir.