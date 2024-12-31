DOLAR
35,36 -0,08%
EURO
36,85 -0,22%
ALTIN
2.971,62 -0,31%
BITCOIN
3.325.134,64 0,57%

Kırşehir'de 3 Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kırşehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:34
Kırşehir'de 3 Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kırşehir'de FETÖ Operasyonu

Kırşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari FETÖ hükümlüsü güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri Faaliyet Gösterdi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firarilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Kent merkezinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda, FETÖ üyesi oldukları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Hükümlülerin Kimlikleri ve Cezaları

Yakalanan hükümlülerin B.H.Y, E.A. ve A.B. olduğu öğrenildi. Bu şahısların, her birinin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edildi.

Hükümlülerin Cezaevine İade Süreci

Yakalanan FETÖ hükümlüleri, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, kentteki güvenlik önlemlerinin ve terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünü göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİHEK'ten Ayrımcılığa Cezası: Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciye Destek Yok
2
Özgür Özel, Siyasetçilerin Yeni Yılını Kutladı
3
Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
4
Adana'da Gaspa Dava: Sanık 15 Yıla Kadar Hapisle Yargılanacak
5
Adana'da Cip ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
6
Ticaret Bakanlığı Yılbaşı Öncesi Etiket Denetimlerini Yoğunlaştırdı
7
Ankara'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!