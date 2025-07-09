Kırşehir'de 600 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Kırşehir'de Keklik Salımı

Kırşehir'de, keneyle mücadele amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 600 kınalı keklik salındı. Bu önemli uygulama, bölgedeki doğal dengeyi koruma ve yaban hayatını güçlendirme hedefiyle gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'tan Kırşehir'e

DKMP Kırşehir Şubesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Keklikler Kahramanmaraş Kapıçam Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirilerek, Kaman ve Akpınar ilçelerindeki dağlık ve ormanlık alanlara bırakıldı.

Doğal Denge İçin Kınalı Keklikler

Getirilen bu 600 kınalı keklik, keneyle biyolojik mücadeleye destek olacak ve aynı zamanda ekolojik özellikleri dikkate alınarak belirlenen doğal yaşam alanlarına salındı. Böylece, hayvan varlığı zenginleşirken kimyasal ilaçlar kullanılmadan halk sağlığını tehdit eden keneyle de etkili bir şekilde mücadele edilmesi planlanıyor.

Kırşehir'de keneyle mücadele amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce doğaya 600 kınalı keklik salındı.

Kırşehir'de keneyle mücadele amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce doğaya 600 kınalı keklik salındı.