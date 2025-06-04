Kırşehir'de 700 Yıllık El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

Kırşehir'de Tarihi Eser Yakalandı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında 700 yıllık olduğu değerlendirilen bir Tevrat ele geçirildi. Olay, Akpınar-Ankara kara yolunda gerçekleştirilen bir denetimde meydana geldi.

Detaylı Araştırma ve Gözaltılar

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, durdurulan bir otomobilde deri üzerine yazılmış ve üzerinde desen sembolleri bulunan el yazması bir Tevrat bulundu.

Olayın ardından sürücüler H.K. ve yanında bulunan S.G. gözaltına alındı. Temin edilen eser, Kırşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bu önemli keşif, bölgedeki tarihi ve kültürel değerlerin korunması açısından dikkat çekici bir örnek teşkil ediyor.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde deri üzerine yazılmış 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi.