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Kırşehir'de 8 Bin 330 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de bir otomobilde gerçekleştirilen operasyonda 8 bin 330 sentetik hap ve silah mühimmatı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:02
Kırşehir'de 8 Bin 330 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de Operasyon: 8 Bin 330 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, 8 bin 330 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu Taşımacılığına Geçit Yok

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube müdürlükleri, Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yaptıkları çalışmalarda, Ankara'dan Kırşehir'e uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında durdurulan İ.K. isimli şüphelinin kullandığı otomobilde 8 bin 330 sentetik hap ele geçirildi.

Zanlının Evinde Silah ve Cep Telefonları Bulundu

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada ise 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan, gözaltındaki zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde 8 bin 330 sentetik hap, 75 tabanca...

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde 8 bin 330 sentetik hap, 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

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