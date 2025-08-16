DOLAR
Kırşehir'de Açık Cezaevinden Firar Eden 2 Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de açık cezaevinden firar eden 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:44
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi

Kırşehir'de, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 2 hükümlünün yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü operasyon sonucunda hakkında 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (26) ile 6 yıl 22 ay hapis cezası olan F.K. (36) yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, M.K.'nin 27, F.K.'nin ise 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.

