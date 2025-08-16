Kırşehir'de Açık Cezaevinden Firar Eden 2 Hükümlü Yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi
Kırşehir'de, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 2 hükümlünün yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü operasyon sonucunda hakkında 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (26) ile 6 yıl 22 ay hapis cezası olan F.K. (36) yakalandı.
Yakalanan hükümlüler, adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, M.K.'nin 27, F.K.'nin ise 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Kırşehir'de açık cezaevinden firar eden 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.