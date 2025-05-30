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Kırşehir'de AFAD'ın Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması Tamamlandı

Kırşehir'de düzenlenen AFAD'ın Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması sona erdi. 570 personel dron pilotu olarak sertifikalandırıldı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 19:33
Kırşehir'de AFAD'ın Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması Tamamlandı

Kırşehir'de AFAD'ın Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması Tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kırşehir'de düzenlenen Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması başarıyla sona erdi. Kırşehir Ahi Evren Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, AFAD İl Müdürlüklerinden toplamda 400 personel katıldı.

Yarışma, iki gün boyunca açık ve ormanlık araziler ile su kenarında kayıp arama faaliyetleri gerçekleştirerek, ekiplerin koordinasyon yeteneklerini geliştirmeyi ve sahada hızlı müdahale kapasitesini test etmeyi amaçladı. Senaryo gereği ekipler, kayıp veya yaralı kişilerin tespit edilmesinde dronlar kullanarak başarılı sonuçlar elde etti.

Etkinliği ziyaret eden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yarışma ile ilgili bilgi alarak koordinasyon merkezinde dronları deneme fırsatı buldu. Pehlivan, yarışmanın sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir tatbikat olduğunu vurguladı.

Pehlivan: “Kendi İnsan Kaynağımızı Yetiştiriyoruz”

Pehlivan, yarışmanın amacı hakkında yaptığı açıklamada, sahip oldukları teknolojik imkanları ve araçları test ettiklerini belirterek, AFAD olarak afet ve acil durum alanındaki çalışmalarında teknolojik imkanlardan daha fazla faydalanmaya çalıştıklarını ifade etti. Kendilerinin 81 ilde termal dronlar ve İHA'lara sahip olduğunu ifade eden Pehlivan, 570 AFAD personelinin dron pilotu olarak yetiştirildiğini ve sertifikalandırıldığını aktardı.

“Kendi insan kaynağımız ve teknolojik imkanlarımızla sahada her geçen gün daha etkin bir şekilde afet hizmetleri yürütüyoruz” diyen Pehlivan, AFAD Başkanlığı'nın her geçen gün kendini geliştiren bir kurum olduğunu sözlerine ekledi.

Yerel İşbirlikleri ve Teknolojik Gelişmeler

Pehlivan, arazide kayıp arama konusunda dronların kullanımının yanı sıra, yapay zekâ ve yerli yazılımlarla somut tespitler yaptıklarını ifade etti. “Toplamda 43 ayrı araç gereç ihtiyacımız var ve bunların 17'sini yerlileştirmiş durumdayız” diye konuşan Pehlivan, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN gibi kurumlarla işbirliği yaptıklarını vurguladı.

Vatanseverliğimizle bu alanda işbirliği yaptıklarını belirten Pehlivan, AFAD Başkanlığı olarak bilim ve teknoloji alanında 100'e yakın proje ile çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Vali Demiryürek de, yarışma kapsamında oluşturulan dron ekiplerinin eş zamanlı görevler gerçekleştirerek başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Yarışmada birinci olan Antalya, ikinci olan Afyon ve üçüncü olan Samsun ekiplerine ödüllerini AFAD Başkanı Pehlivan ve Vali Demiryürek takdim etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kırşehir'de personele yönelik düzenlenen...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kırşehir'de personele yönelik düzenlenen "Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması" tamamlandı. Kırşehir Ahi Evren Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen ve AFAD İl Müdürlüklerinden 400 personelin katıldığı yarışmada, ekiplere ayrılan görevliler açık ve ormanlık arazi ile su kıyısında kayıp araması yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kırşehir'de personele yönelik düzenlenen...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kırşehir'de personele yönelik düzenlenen "Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması" tamamlandı. Kırşehir Ahi Evren Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen ve AFAD İl Müdürlüklerinden 400 personelin katıldığı yarışmada, ekiplere ayrılan görevliler açık ve ormanlık arazi ile su kıyısında kayıp araması yaptı.

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