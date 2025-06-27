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Kırşehir'de 'Bilim Kafe' Etkinliği: Tarım Uygulamaları Anlatıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliğinde kentteki tarım uygulamaları ve projeler masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 20:47
Kırşehir'de 'Bilim Kafe' Etkinliği: Tarım Uygulamaları Anlatıldı

Kırşehir'de Tarım Üzerine Bilgilendirici Etkinlik

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda düzenlenen 'Kırşehir'deki Tarım Uygulamaları' başlıklı etkinlik, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu etkinlik, YÖK'ün ülke genelinde başlattığı Bilim Kafe çerçevesinde hayata geçirildi.

Tarım Uygulamaları ve Projeler

Etkinlikte, katılımcılara Kırşehir'de hayata geçirilen tarım uygulamaları ve projeleri hakkında bilgi verildi. KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, yaptığı konuşmada, üniversitenin öncülüğünde tarımsal uygulamalar açısından çiftçilere ve üreticilere rehberlik ettiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Çınar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında yem bitkileri, ceviz üretimi ve jeotermal sera ile seracılık faaliyetlerinin Kırşehir’in tarım alanında gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Ayrıca, alternatif ürün yetiştiriciliğinde de dikkat çekici artışlar yaşandığını ifade etti.

İklim Etkileri ve Tarımsal Planlama

Aşırı soğuklar ve don olaylarının tarım üretimini olumsuz etkilediğini belirten Çınar, Orta Anadolu bölgesinin Kırşehir'deki kuraklık ve yağışların azlığından ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı. Bu durumun ekim ve hasat süreçlerinde değişimlere neden olduğunu, bu nedenle tarımsal üretim planlamasının öneminin altını çizdi.

Çiftçi Danışma Hattı ile Doğrudan Bilgi Akışı

Yakın dönemde hayata geçen Çiftçi Danışma Hattı ile akademik bilgiler ve çözümlerin direkt olarak üreticilere ulaştırılması hedeflendiğini dile getiren Çınar, Kırşehir ve çevre illerde farklı bölgelerden gelen sorulara haftada 5-6 bildirim aldıklarını ve hepsine geri dönüş sağladıklarını kaydetti.

Etkinlik Sonunda Q&A

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş, akademisyenler, çeşitli kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla birlikte etkinlik sonuçlandırıldı. Etkinlikte katılımcıların soruları cevaplandırıldı ve tarım konusundaki bilgi alışverişi sağlandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Kırşehir'deki Tarım Uygulamaları" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Kırşehir'deki Tarım Uygulamaları" başlıklı etkinlik düzenlendi.

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