Kırşehir'de Dolandırıcılık Şüphelisi, 'Banka Promosyonu' Bahanesiyle Tutuklandı

Kırşehir'de Dolandırıcılık Olayı

Kırşehir'de, emekli bir kişiyi 'banka promosyonu' bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.N.D tutuklandı. Alınan bilgilere göre, kent merkezinde emekli H.B. ile bir araya gelen Y.N.D, kendisinin banka promosyonları konusunda yardımcı olabileceğini belirtti ve H.B.'nin cep telefonunu aldı.

İnternet Bankacılığı Dolandırıcılığı

Y.N.D, ardından internet bankacılığında promosyon işlemleri yapma bahanesiyle H.B.'nin mobil şube hesabından kredi çekerek, bu parayı kendi hesabına aktardı. Bir süre sonra H.B., dolandırıldığını anladığında ise durumu Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Şüphelinin Yakalanması

Yapılan ihbar üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hızlı bir çalışma başlattı ve şüpheli kent merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.N.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Y.N.D'nin daha önce de çeşitli bahanelerle mağdurların cep telefonlarına erişerek mobil dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Bu durum, halkın dolandırıcılık konusunda dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırşehir'de emekli bir kişiyi, "banka promosyonu" bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.