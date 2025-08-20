DOLAR
Kırşehir'de firar eden hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Kırşehir'de açık cezaevinden firar eden ve 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan İ.K, JASAT ekiplerinin kamera incelemesi sonucu Kaman yolunda aynı gün yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:56
Olayın Detayları

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü İ.K'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik ve kara yolundaki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyerek hükümlünün firar sonrası kimliğinin belli olmaması için kıyafet değişikliği yaptığını ve Kaman istikametine gittiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, yapılan takip sonucu hükümlüyü aynı gün Kaman karayolu üzerindeki bir köy yakınında yakaladı.

İ.K'nin hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıKırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği bildirildi.

Kırşehir'de, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

