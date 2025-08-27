DOLAR
41,04 0%
EURO
47,63 0,49%
ALTIN
4.462,06 0,25%
BITCOIN
4.566.726,42 0,06%

Kırşehir'de Gıda Denetimleri: 46 İşletmeye 2 milyon 359 bin 317 lira Ceza

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ocak-temmuz döneminde 1.570 iş yerinde denetim yaptı; 46 işletmeye 2 milyon 359 bin 317 lira cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:47
Kırşehir'de Gıda Denetimleri: 46 İşletmeye 2 milyon 359 bin 317 lira Ceza

Kırşehir'de Gıda Denetimleri: 46 İşletmeye 2 milyon 359 bin 317 lira Ceza

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ocak-temmuz döneminde kent merkezi ile ilçelerde yürüttükleri kapsamlı gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik işlem başlattı.

Denetim Kapsamı ve Bulgular

Denetimler; gıda ürünlerinin üretimi, paketlenmesi, satışı ve toplu tüketim yapılan yerleri kapsadı. Toplamda 45 kişilik ekip tarafından 1.570 iş yerinde hijyen ve mevzuata uygunluk kontrolleri gerçekleştirildi.

İşletmelerden mevzuata uygunluğu tespit etmek amacıyla numune alındı. Analiz sonuçları ve yapılan denetimler sonucu belirlenen uygunsuzluklar nedeniyle 46 işletmeye toplam 2 milyon 359 bin 317 lira idari para cezası uygulandı.

Bilgilendirme ve İhbar Kanalları

Denetim ekipleri, ayrıca vatandaşlara gıda güvenirliği ve gıda kaybı ile israfının azaltılması konularında bilgilendirme yaptı.

Vatandaşların maruz kaldıkları veya satın aldıkları gıdalarla ilgili şikayetlerini iletmeleri için ekipler, başvuruları "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden bildirmelerini istedi.

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 7 ayında yaptıkları gıda denetimlerinde...

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 7 ayında yaptıkları gıda denetimlerinde uygunsuzluk bulunan 46 iş yerine toplam 2 milyon 359 bin 317 lira cezai işlem uyguladı. 45 kişilik ekip tarafından 1570 iş yerinde yapılan denetimlerde, hijyen kontrolleri yapıldı.

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 7 ayında yaptıkları gıda denetimlerinde...

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Ukrayna ve Finlandiya liderleri güvenlik garantilerini görüştü
4
Gaziantep'te Cep Telefonu Satıcılarına Kaçakçılık Operasyonu
5
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
6
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
7
Fatih'te silahla yaralama: Zanlı T.T. yakalandı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi