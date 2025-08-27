Kırşehir'de Gıda Denetimleri: 46 İşletmeye 2 milyon 359 bin 317 lira Ceza

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ocak-temmuz döneminde kent merkezi ile ilçelerde yürüttükleri kapsamlı gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik işlem başlattı.

Denetim Kapsamı ve Bulgular

Denetimler; gıda ürünlerinin üretimi, paketlenmesi, satışı ve toplu tüketim yapılan yerleri kapsadı. Toplamda 45 kişilik ekip tarafından 1.570 iş yerinde hijyen ve mevzuata uygunluk kontrolleri gerçekleştirildi.

İşletmelerden mevzuata uygunluğu tespit etmek amacıyla numune alındı. Analiz sonuçları ve yapılan denetimler sonucu belirlenen uygunsuzluklar nedeniyle 46 işletmeye toplam 2 milyon 359 bin 317 lira idari para cezası uygulandı.

Bilgilendirme ve İhbar Kanalları

Denetim ekipleri, ayrıca vatandaşlara gıda güvenirliği ve gıda kaybı ile israfının azaltılması konularında bilgilendirme yaptı.

Vatandaşların maruz kaldıkları veya satın aldıkları gıdalarla ilgili şikayetlerini iletmeleri için ekipler, başvuruları "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden bildirmelerini istedi.

