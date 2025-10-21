Kırşehir'de Kamyonda 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda sürücü gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Kırşehir'de bir kamyonda yasadışı tütün sevkiyatı durduruldu.
Kent girişinde durdurulan kamyonun kasasında, 250 çuval içinde toplam 5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından kamyon sürücüsü O.D. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
