Kırşehir'de Kamyonda 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de kent girişinde durdurulan kamyonda 250 çuval içinde toplam 5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi; sürücü O.D. gözaltında.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 10:06
Kaçakçılık operasyonunda sürücü gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Kırşehir'de bir kamyonda yasadışı tütün sevkiyatı durduruldu.

Kent girişinde durdurulan kamyonun kasasında, 250 çuval içinde toplam 5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından kamyon sürücüsü O.D. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

