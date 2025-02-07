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Kırşehir'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı, şehirde hayatı olumsuz etkiliyor. Ekipler, yolları temizlemek için çalışmalara hız verdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:03
Kırşehir'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kırşehir'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Kent merkezindeki evlerin çatılarının, araçların ve sokakların beyaz örtüyle kaplanmasına neden olan kar, şehirde görüntüleri değiştiriyor.

Yol Temizleme Çalışmaları Başladı

Kar yağışı nedeniyle bazı kara yollarında temizlik ve tuzlama çalışmaları sürdürüldü. Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü ve zaman zaman tipi de etkili oldu.

Kent merkezindeki Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde kar temizleme çalışmaları hızla başladı.

Tarihi Yerler Beyaza Büründü

Ahi Evran Camisi ve Cacabey Medresesi'nin çatısı ile minareleri, yağan karla tamamen beyaza büründü. Ahi Külliyesi ve içerisindeki Ahilik Müzesi ile Ahi Evran heykeli de karla kaplandı.

Ulaşımda Sorun Yaşanmaması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kervansaray Dağı ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı sürerken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

İl Özel İdaresi ekipleri de, merkez ve ilçelerde kar sürgünlerine karşı ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte öğle saatlerinden...

Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kentteki Ahi Evran Camisi, Ahi Külliyesi ve içerisinde yer alan Ahilik Müzesi ile Ahi Evran heykelinde de beyaz örtü oluştu.

Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte öğle saatlerinden...

Kırşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kentteki Ahi Evran Camisi, Ahi Külliyesi ve içerisinde yer alan Ahilik Müzesi ile Ahi Evran heykelinde de beyaz örtü oluştu.

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