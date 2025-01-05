Kırşehir'de Kıbrıs Gazisi Mehmet Yasatekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırşehir'de, 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Yasatekin, son yolculuğuna uğurlandı. Akciğer kanseri tedavisi gördüğü Ankara'da vefat eden Yasatekin'in cenazesi, Kırşehir'e getirildi.

Türk bayrağına sarılı olan cenaze, bir süre askerlerin omzunda taşınarak Merkez Eski Sanayi Camisi'ne götürüldü. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yasatekin'in cenazesi, Kındam Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Yasatekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Muharip Gaziler Kırşehir Şubesi Derneği Başkanı Kemal Parlak, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırşehir'de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yasatekin'in cenazesi toprağa verildi.

Kırşehir'de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yasatekin'in cenazesi toprağa verildi.