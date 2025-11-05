Kırşehir'de "Kunduz Süper Ay" Cacabey ve Kapucu Camii'ni Aydınlattı

Kırşehir'de vatandaşlar bu yılın en büyük ve parlak dolunayı 'Kunduz Süper Ay'ı Cacabey Medresesi ve Kapucu Camii çevresinden izledi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 21:05
Kırşehir'de "Kunduz Süper Ay" gökyüzünü aydınlattı

Vatandaşlar Cacabey Medresesi ve Kapucu Camii çevresinde toplandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de vatandaşlar, bu yılın en büyük ve en parlak dolunayı olan "Kunduz Süper Ay"'ı tarihi Cacabey Medresesi ve Kapucu Camii çevresinden izledi.

2019 yılından bu yana Dünya’ya en yakın dolunay olarak kayıtlara geçen Ay, kent merkezinde akşam saatlerinde görsel bir şölen oluşturdu.

Gökyüzündeki bu nadir görüntü, özellikle fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sundu. Tarihi mekanlar önünde toplanan vatandaşlar, parlak ve net Ay manzarasını izleyerek anı ölümsüzleştirdi.

Alpaslan Çavuş gözlemlerini, "Bu kadar parlak ve net bir şekilde Ay’ı gördüm" sözleriyle paylaştı.

