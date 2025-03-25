Kırşehir'de Sahte Altın Satışı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de kuyumculara sahte altın satan 3 zanlı, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:54
Kırşehir'de Sahte Altın Satışı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de Sahte Altın Operasyonu

Kırşehir'de kuyumculara sahte altın sattıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Polis Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Kentteki bazı kuyumcular, iş yerlerine gelen H.D. adlı kişinin hareketlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kısa sürede H.D.'yi yakaladı. Yapılan aramada H.D.'nin üzerinde 3 sahte altın bilezik, 25 gram 24 ayar has altın ve 27 bin 750 lira bulunmuştu.

Diğer Zanlılar Yakalandı

H.D. ile bağlantılı olarak Aksaray’da bulundukları belirlenen G.Y. ve M.T. de Kırşehir ve Aksaray polisinin yürüttüğü operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 5 sahte altın bilezik, 26 gram 24 ayar has altın, 5 bin 600 lira, sahte altın ürünleri, 10 kredi kartı, 3 cep telefonu, 4 sim kart, bir miktar uyuşturucu madde ve bir bıçak ele geçirildi.

Yasal Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin farklı illerden temin ettikleri sahte altınları Ankara çevresindeki illerde bozdurduğu ve dikkat çekmemek için kuyumculara kadın zanlıların gittiği belirtiliyor.

Kırşehir'de kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kırşehir'de kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kırşehir'de kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kırşehir'de kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

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