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Kırşehir'de Yaralı Kuşlar Bozkır Dağları'na Uçtu

Kırşehir'de 25 yaralı kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı. Aralarında 15 kızıl şahinin bulunduğu kuşlar özgürlüklerine kavuştu.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 16:37
Kırşehir'de Yaralı Kuşlar Bozkır Dağları'na Uçtu

Kırşehir'de son 6 ayda yaralı olarak bulunan 25 kuş, tedavi sürecinin ardından Bozkır Dağları'na yeniden kanat çırpmak üzere doğaya salındı. Bu kuşlar arasında 15 kızıl şahini de yer alıyor.

Farklı tarihlerde il merkezi ve ilçelerde, jandarma ile polis ekipleri ve duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı ya da bitkin halde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü'ne getirilen kuşların tedavi ve bakımları titizlikle yapıldı.

DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavi edilen kuşları Kervansaray Ormanları'na getirdi. Burada yapılan salım etkinliğinde, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Vali Yardımcısı Yasin Özcan, DKMP Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezel ve diğer kurum amirleri ile personel hazır bulundu.

Vali Demiryürek, burada yaptığı açıklamada, kuşları doğaya salarak tekrar özgürlüklerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, yaralı kuşların tedavi sürecinde DKMP ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde tekrar Bozkır semalarında uçmasının mümkün hale geldiğini vurguladı. Emek veren tüm personele teşekkür eden Demiryürek, doğaya ve tüm canlılara gösterilen hassasiyetin her zaman örnek olmasını diledi.

Hasan Tezel ise, kuşların tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamlarıyla buluşmuş olmasının önemine dikkat çekti.

Kırşehir'de son 6 ayda yaralı halde bulunan, aralarında 15 kızıl şahinin de yer aldığı 25 kuş...

Kırşehir'de son 6 ayda yaralı halde bulunan, aralarında 15 kızıl şahinin de yer aldığı 25 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Kırşehir'de son 6 ayda yaralı halde bulunan, aralarında 15 kızıl şahinin de yer aldığı 25 kuş...

Kırşehir'de son 6 ayda yaralı halde bulunan, aralarında 15 kızıl şahinin de yer aldığı 25 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

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