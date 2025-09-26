Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül

38. Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de seçilen 'Yılın Ahisi' terzi İsmail Aydın, Ahi duası eşliğinde ödüllendirildi; protokol ve 81 ilden genç Ahiler törene katıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:35
38. Ahilik Haftası kutlamaları

38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de, 'Yılın Ahisi' seçilen terzi İsmail Aydın ödülünü aldı.

Tören, Ahi Evran Külliyesi yanındaki Ahi Bedesten Çarşısı'nda düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Ahi duası okundu.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, törende yaptığı konuşmada 38'incisi kutlanan Ahilik Haftası'nın hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Demiryürek'in konuşmasından bir bölüm şöyle:

"Ahilik sadece geçmişten bize intikal eden bir miras değil, geleceğe de çok kuvvetli bir mesajdır. Modern dünyanın üzerinde çalıştığı, toplam kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti gibi ilkeleri yüzyıllar öncesinden ahlakımıza, inancımıza dayanarak ortaya koyan bir kutlu şahıstan bahsediyoruz. Çırak kalfa yetiştirmenin, onları üretimde doğru kullanmanın formülünü yüzyıllar öncesinde belirlemiş, tüm bunları yaparken de İslam'ın ilkelerine yaslanarak yaşayan Ahi Evran'ı söylüyoruz. Ona ve bugüne kadar milletimize hizmet etmiş bütün büyüklerimize rahmet diliyorum."

Demiryürek’in konuşmasının ardından, Kırşehir’de 'Yılın Ahisi' seçilen terzi İsmail Aydın ödülünü alarak şed kuşandı.

'Yılın Kalfası' seçilen Efe Anıl Ersoy ve 'Yılın Çırağı' Mahmut Efe Kayışlı'ya da il protokolü tarafından ödülleri verildi.

Demiryürek, protokol üyeleri ve 81 ilden gelen genç Ahiler, törenin ardından Ahi Bedesten Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti.

