Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025'te 1 milyon 398 bin 110 hastaya hizmet verdi

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 2025 yılı Ocak–Aralık döneminde toplam 1 milyon 398 bin 110 hastaya sağlık hizmeti sundu.

Poliklinik ve Acil Başvuruları

2025 yılı içinde ayakta polikliniklerde 1 milyon 13 bin 321 hasta tedavi edilirken, Acil Servis Polikliniği'ne 309 bin 783 hasta başvurdu. Çocuk Acil Servisinde ise 75 bin 6 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Ameliyat İstatistikleri

Aynı dönemde hastanede toplam 21 bin 82 ameliyat gerçekleştirildi. Yapılan ameliyatların 869'u A grubu, 5 bin 695'i B grubu, 4 bin 10'u C grubu, 5 bin 241'i D grubu ve 5 bin 267'si E grubu ameliyatlardan oluştuğu belirtildi.

2025 yılına ait hizmet verilerinin, hastanenin il genelinde yoğun bir sağlık hizmeti sunduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

