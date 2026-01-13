Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025'te 1 milyon 398 bin 110 hastaya hizmet verdi

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025 Ocak–Aralık döneminde toplam 1 milyon 398 bin 110 hastaya hizmet verdi; 21 bin 82 ameliyat gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:08
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025'te 1 milyon 398 bin 110 hastaya hizmet verdi

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025'te 1 milyon 398 bin 110 hastaya hizmet verdi

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 2025 yılı Ocak–Aralık döneminde toplam 1 milyon 398 bin 110 hastaya sağlık hizmeti sundu.

Poliklinik ve Acil Başvuruları

2025 yılı içinde ayakta polikliniklerde 1 milyon 13 bin 321 hasta tedavi edilirken, Acil Servis Polikliniği'ne 309 bin 783 hasta başvurdu. Çocuk Acil Servisinde ise 75 bin 6 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Ameliyat İstatistikleri

Aynı dönemde hastanede toplam 21 bin 82 ameliyat gerçekleştirildi. Yapılan ameliyatların 869'u A grubu, 5 bin 695'i B grubu, 4 bin 10'u C grubu, 5 bin 241'i D grubu ve 5 bin 267'si E grubu ameliyatlardan oluştuğu belirtildi.

2025 yılına ait hizmet verilerinin, hastanenin il genelinde yoğun bir sağlık hizmeti sunduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ BİR YILDA 1 MİLYON 398 BİN 110 HASTAYA BAKTI.

KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ BİR YILDA 1 MİLYON 398 BİN 110 HASTAYA BAKTI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025'te 1 milyon 398 bin 110 hastaya hizmet verdi
2
Yunusemre'de Alzheimer Hasta Yakınlarına Nefes Eğitimi
3
Uzm. Dr. Şengül Can Duman: İki doz KKK aşısı yüzde 97 koruma sağlar
4
Van'da Elektrik Kesintileri VEDAŞ'a Tepki Çekti
5
Düzce Valisi Selçuk Aslan’dan Veda Ziyaretleri: Emniyet ve Meclisle Buluştu
6
İncirliova'da Başkan Kaya'dan Salı Pazarı'nda Sıcak Çorba İkramı
7
Melikgazi'de 2025'te 4 Bin Çift Dünya Evine Girdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları