Kış Geldi: Grip mi Soğuk Algınlığı mı? Belirtiler ve Korunma

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Altıparmak, kış aylarında grip ve soğuk algınlığı vakalarının arttığını belirterek iki hastalık arasındaki farklara dikkat çekti. Altıparmak, "üşüttüm" ve "grip oldum" şikâyetleriyle başvuruların belirgin şekilde arttığını söyledi.

Belirtiler ve seyir

Dr. Altıparmak, soğuk algınlığının genellikle hafif seyrettiğini belirterek, burun akıntısı, hapşırık, boğazda yanma ve hafif halsizlik gibi belirtilerin öne çıktığını, ateşin çoğu zaman görülmediğini ya da düşük seyrettiğini kaydetti. Soğuk algınlığı şikâyetlerinin genellikle 3-5 gün içinde kendiliğinden geçtiğini ifade etti.

Gribin ise ani başlayan ve daha ağır seyreden bir hastalık olduğunu vurgulayan Altıparmak, yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, kuru öksürük ve titreme gibi belirtilerin sık görüldüğünü söyledi. Özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler, kronik hastalığı olanlar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için gribin zatürre gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Bulaşma ve korunma

Her iki hastalığın da öksürük ve hapşırıkla havaya yayılan damlacıklar yoluyla kolayca bulaştığını belirten Altıparmak, kapalı ve kalabalık ortamlarda riskin arttığını söyledi. Gripten korunmanın en etkili yolunun grip aşısı olduğunu vurguladı: aşı hastalığa yakalanma riskini azaltır, hastalık geçirilse bile daha hafif seyretmesini sağlar ve risk grubundaki bireylerde hastaneye yatış ile ölüm riskini düşürür.

Ayrıca el hijyenine dikkat edilmesi, kapalı alanların havalandırılması, dengeli beslenme, yeterli uyku ve bol sıvı tüketiminin korunmada önemli rol oynadığını belirten Altıparmak, hastalık belirtileri olan kişilerin maske kullanarak çevrelerini korumaları gerektiğini söyledi.

Antibiyotik uyarısı

Dr. Altıparmak, kış aylarında sık yapılan hatalardan birinin gereksiz antibiyotik kullanımı olduğunu belirterek, grip ve soğuk algınlığının virüs kaynaklı olduğunu ve antibiyotiklerin bu hastalıklarda etkili olmadığını vurguladı. Antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini söyledi ve ateşin üç günden uzun sürmesi, nefes darlığı, şiddetli halsizlik veya göğüs ağrısı durumlarında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Toplumsal ve ekonomik etkiler

Altıparmak, grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonlarının yalnızca sağlık sorunlarına yol açmadığını, aynı zamanda ciddi iş gücü kaybına neden olduğunu ifade etti. Yapılan çalışmalarda grip nedeniyle çalışanların ortalama 3-7 gün iş gücü kaybı yaşadığı, kış aylarında ise enfeksiyonlara bağlı iş gücü kaybının yüzde 20-40 oranında arttığı belirtildi. Bu nedenle gripten korunmanın hem bireysel hem de toplumsal ve ekonomik açıdan büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Dr. Serkan Altıparmak, korunma ve erken başvurunun önemine dikkat çekerek toplumun duyarlı davranmasının salgın yükünü azaltacağını belirtti.

MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI DR. ÖĞR. ÜYESİ SERKAN ALTIPARMAK, KIŞ AYLARINDA GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANDIĞINI BELİRTEREK İKİ HASTALIK ARASINDAKİ FARKLARA DİKKAT ÇEKTİ