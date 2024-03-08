Kış Geri Dönüyor Türkiye Genelinde Yağış Alarmı: Karla Karışık Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Mart hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışındaki tüm bölgelerde yağış görülecek.





Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor; yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle güneyden, Karadeniz'de kuzeyden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre, yağışlı hava nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Çığ tehlikesi bulunan bölgelerde tedbirli olunmalı.