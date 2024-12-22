Kış Soğukları Gazzeli Ailelerin Çadırlarındaki Hayat Mücadelesini Zorlaştırıyor

MUHAMMED MACİD - 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar sonucu yerlerinden edilen Gazzelilerin kış soğuklarıyla çadırlarda yaşadığı trajedi giderek derinleşiyor. Kış aylarıyla birlikte, futbol sahası gibi geçici barınaklar çadırlarla dolarken, birçok aile çamurlu zemin üzerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'nin kuzeyinde özellikle soykırım ve etnik temizlik tasarımlarında zorla yerlerinden edilen on binlerce Filistinli, güvenli bir yaşam arayışında. Çocuklar vücutlarını ısıtmaya çalışırken, yaşlıların gözleri ağrılı anılarla doluyor.

İnsani İhtiyaçlar Karşılanmıyor

İsrail ordusunun 5 Ekim gecesi evleri işgal etmesiyle birlikte, bu aileler yiyecek, su ve ilaçtan mahrum kaldı. Yerinden edilenlerin sayısı hızla artarken, eşyalarını taşıma izni verilmeyen Filistinliler için insani yaşam temel ihtiyaçlar bile bir hayal haline geldi.

Meryem Subh, Gazze kentinde zor şartlarda yaşayan bir Filistinli kadın. Naylon kalıntılarıyla kaplı çadırında torununu korumak için çaba sarf ederken, günlük hayatın zorluklarını dile getiriyor: "Umarız yağmur yağmaz da çadırlarımız sular altında kalmaz." diyor. Yaşadıkları acıların en fazla çocukları etkilediğine dikkat çekiyor ve soğukta uygun bir yaşam alanının olmadığını vurguluyor.

Zor Kış Şartlarında Hayat Mücadelesi

Başka bir çadırda yaşayan Mustafa Cemal ise Beyt Lahiya'dan sürüldüğünü ve yaşamanın asgari şartlarını bile karşılayamadıkları ilkel bir çadırda barındıklarını belirtiyor. "Bu çadırlar bizi soğuktan ve yağmurdan korumuyor, çocuklar ısınmak için odun bulamıyor," diyerek yaşam şartlarının insani olmadığını ifade ediyor.

Mustafa Cemal, Arap ve İslam dünyasına ise Gazze'deki Filistinlilerin acılarına duyarsız kalmamaları için çağrıda bulunuyor. Çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından yayımlanan raporlara göre, Gazze'deki insani yardım girişimleri, İsrail'in engellemeleri nedeniyle ciddi sıkıntılara yol açıyor.

İsrail'in saldırıları sırasında, Gazze'nin 2.3 milyonluk nüfusu arasındaki yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaşırken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bini aşmış durumda. Bu durum, halkın yaşadığı travmanın boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.