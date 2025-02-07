Kış Tatbikatı-2025 Başarıyla Tamamlandı

Kış Tatbikatı-2025 Tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 Ocak'ta başlayarak 5 Şubat 2025'e kadar süren Kış Tatbikatı-2025'in başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikatın Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirildiği vurgulandı. Tatbikata, dost ve müttefik unsurlar katıldı.

Tatbikatın, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklar altında muharebe yeteneklerini test etmek ve eğitim seviyelerini artırma amacı taşıdığı belirtildi. Açıklamada, "Tatbikata katılan dost ve müttefik ülkeler, zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen gösterdikleri üstün performansla tüm hedefleri tam isabetle imha etti" denildi.

Tatbikatın 5 Şubat 2025’te Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri ile sonuçlandığı ifade edildi. Ayrıca, tatbikattan alınan görüntüler de paylaşıldı.