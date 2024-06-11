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Kısa Çalışma Ödeneği yönetmeliğinde yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Kısa Çalışma Ödeneği yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni kurallar ve uygulamalar 1 Mart 2024’te yürürlüğe girecek. Detaylar haberimizde

Yayın Tarihi: 11.06.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 12:38
Kısa Çalışma Ödeneği yönetmeliğinde yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemeler, İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre sigortalı olan çalışanlar için işverenlerin zorunlu nedenlerle iş yerindeki çalışma sürelerini azaltmaları veya iş yerini tamamen ya da kısmen geçici olarak durdurmaları durumunda uygulanacak usul ve esasları kapsıyor.

Kısa Çalışma Dönemi ve Süre Sınırlamaları

Yeni yönetmeliğe göre, kısa çalışma dönemi başlama tarihi dahil 3 ayı geçemeyecek. Aynı gerekçeyle farklı tarihlerde yapılan başvurularda ise 3 aylık süre, ilk talebin başlama tarihinden itibaren hesaplanacak. Kısa çalışma başvurusu en az 4 hafta sürecek ve bu dönem, iş yerinde haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak. Ancak kısa çalışma süresi, tamamen sıfır olmamak kaydıyla üçte bir oranından daha az belirlenebilecek.

Ödeneğin Durdurulacağı Haller ve Zorlayıcı Sebepler

Yönetmelikte, kısa çalışma ödeneğinin durdurulacağı durumlar da detaylı bir şekilde açıklandı. Zorlayıcı sebep tanımına "iş yerinin fiziken doğrudan olumsuz etkilendiği" ifadesi eklendi. Kısa çalışma ödeneği, iş sözleşmesinin sona ermesi, farklı bir iş yerine nakil, iş sözleşmesinin askıya alınması, yaşlılık aylığı alınmaya başlanması, silah altına alınma, kanuni çalışma ödevi, tutuklanma, hüküm giyme, yurt dışına çıkma veya ölüm gibi durumlarda kesilecek. Ayrıca, geçici iş göremezlik raporu alındığında da ödenek durdurulacak.

Başvurular ve Geçiş Süreci

Yeni yönetmelik, kısa çalışma başvurularının alınması ve güncellenebilmesine ilişkin kuralları da düzenliyor. 1 Mart 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan bu yönetmelik, aynı tarihten önce başlayan kısa çalışma uygulamalarında eski yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edileceğini belirtiyor.

Eski Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması

Bu yeni düzenlemeyle, 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı. Ancak 1 Mart 2024’ten önce başlayan kısa çalışma uygulamaları için eski yönetmelik hükümleri geçerli olacak.

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