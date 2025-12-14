Kısa Video Bağımlılığı Uyarısı: Dikkat, Motivasyon ve Uyku Tehlikede

Sosyal medyada hızla yayılan kısa videoların artışı, uzmanların dikkatine takıldı. Uzmanlar, bu içeriklerin dikkat süresini azalttığını, motivasyon kaybına yol açtığını ve günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söylüyor.

Uzman ne diyor?

Medicana Konya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yaşar Karataş, teknoloji ve internetin hızla gelişmesiyle iletişim ve eğlence alışkanlıklarının değiştiğini belirtti. Dr. Karataş, sosyal medyada kısa videolara olan ilginin olağanüstü arttığını ve bununla birlikte 'kısa video bağımlılığı' kavramının ortaya çıktığını ifade etti.

Dr. Karataş, kısa video bağımlılığını şu şekilde tanımladı: 'Video izleme isteğinin ertelenememesi, sürekli video izleme isteği ve bunun sonucunda günlük yaşam aktivitelerinin ötelenmesi'. Ayrıca bu durumun insan beyninde birçok biyokimyasal değişikliğe yol açarak psikolojik, fizyolojik, organik ve toplumsal sorunlara neden olmaya başladığını vurguladı.

Neden zararlı oluyor?

Dr. Karataş, beyinde haz ve motivasyon hormonu olarak bilinen dopaminın aşırı, sürekli ve düzensiz salınımının ödül mekanizmasını bozduğunu, bunun da tatminsizlik hissi yarattığını belirtti. Hızlı değişen içeriklere alışan beynin özellikle konsantrasyon yeteneğini yitirdiğini ve dikkat süresinin kısaldığını söyledi.

Uzman, bu tabloya bağlı olarak motivasyon gerektiren işlerde zorluk yaşandığını; kısa video bağımlılığının acelecilik ve sabırsızlık davranışlarını tetiklediğini kaydetti. Ayrıca bilişsel fonksiyonlardaki bozulmanın stres, depresyon ve uyku bozuklukları gibi sorunlara zemin hazırladığına dikkat çekti.

Ne yapılmalı?

Dr. Karataş, kısa video izlemenin olumsuz etkilerinden kaçınmak için önerilerini şu sözlerle özetledi: 'Kısa video izleme süresini kısa tutmalıyız. Bunun yanında normal günlük yaşam aktivitelerine ağırlık vermeliyiz.'

Uzmanlar, özellikle gençler ve yoğun ekran maruziyeti olan kişilerin izleme alışkanlıklarını gözden geçirmeleri, süre sınırlamaları getirmeleri ve günlük rutinlerinde sosyal, fiziksel ve uyku düzenine öncelik vermelerinin önemine işaret ediyor.

