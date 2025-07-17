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KISRAK 4x4 Taktik Araç IDEF 2025'te Tanıtılacak

KISRAK, IDEF 2025'te ilk kez sergilenecek, güvenlik güçleri için çok yönlü bir araç olarak öne çıkacak.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 11:46
KISRAK 4x4 Taktik Araç IDEF 2025'te Tanıtılacak

KISRAK 4x4 Taktik Araç IDEF 2025'te Tanıtılacak

Güvenlik güçlerine yeni bir yardımcı: KISRAK. Sahada çok yönlü kullanım için tasarlanan bu 4x4 taktik tekerlekli araç, 6,5 ton yüksek faydalı yük kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekecek. KISRAK, güvenlik güçlerinin personel ve yük taşıma, keşif, lojistik destek, komuta merkezi ve akaryakıt tankeri gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirildi.

IDEF 2025'te İlk Gösterim

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, yeni jenerasyon KISRAK 4x4 Taktik Tekerlekli Araç, IDEF 2025'te ilk kez sergilenecek. Bu etkinlik, araçları tanıtmanın yanı sıra, güvenlik sektöründeki yeniliklerin de sergileneceği bir platform işlevi görecek.

KISRAK, gelecekte güvenlik operasyonlarında önemli bir destek aracı olmaya aday olarak öne çıkıyor.

Güvenlik güçlerinin personel ve yük taşıma, keşif, lojistik destek, komuta merkezi ve akaryakıt...

Güvenlik güçlerinin personel ve yük taşıma, keşif, lojistik destek, komuta merkezi ve akaryakıt tankeri gibi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen yeni jenerasyon KISRAK 4x4 Taktik Tekerlekli Araç, ilk kez sergilenecek. Türk savunma sanayisi bünyesinde lojistik destek araçları üreten Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle IDEF 2025'teki yerini alacak.

Güvenlik güçlerinin personel ve yük taşıma, keşif, lojistik destek, komuta merkezi ve akaryakıt...

Güvenlik güçlerinin personel ve yük taşıma, keşif, lojistik destek, komuta merkezi ve akaryakıt tankeri gibi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen yeni jenerasyon KISRAK 4x4 Taktik Tekerlekli Araç, ilk kez sergilenecek. Türk savunma sanayisi bünyesinde lojistik destek araçları üreten Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle IDEF 2025'teki yerini alacak.

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