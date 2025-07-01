DOLAR
39,83 -0,03%
EURO
46,92 0,12%
ALTIN
4.279,25 -1,19%
BITCOIN
4.224.206,92 1,39%

Kistik Fibrozis İlaçları Artık SGK Geri Ödeme Kapsamında

SGK, 25 farklı kanser türü ile kistik fibrozis hastaları için geri ödeme kapsamını genişletti.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 16:00
Kistik Fibrozis İlaçları Artık SGK Geri Ödeme Kapsamında

Geri Ödeme Kapsamına Alınan İlaçlar ve Hastaların Yüzleri Gülüyor

Sağlık ve Çalışma ile Sosyal Güvenlik bakanlıklarının yaptığı yeni düzenleme ile 25 farklı kanser alt türü için tedavi sağlayan 5 immünoterapi ilacı geri ödeme listesine dahil edildi. Aynı zamanda, kistik fibrozis hastalarını da sevindiren bir gelişme ile bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar da SGK'nın geri ödeme kapsamına alındı.

Erdoğan’dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı’nda bu önemli kararları açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, düzenleme kanser hastalarının ilaçlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Geniş Kapsamlı Etki

Yeni düzenleme, klasik hodgkin lenfoma, melanom, kolorektal kanser, küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri gibi hastalıkları kapsayan 25 farklı kanser türü için ilaçları geri ödemeye alıyor. Bu sayede yaklaşık 48 bin kanser ve 1.000 kistik fibrozis hastasının tedaviye ulaşma olanağı artmış olacak. Ayrıca geri ödeme kapsamındaki kanser ilaçları sayısı 784’e yükselecek.

Uzmanlardan Açıklamalar

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, immünoterapinin akıllı ilaçlar olduğuna ve bağışıklık sistemini düzenleyerek kanser hücreleri ile mücadelede etkili olduğuna dikkat çekti. Velioğlu, bu ilaçların kemoterapiyle birlikte ya da tek başına kullanılabileceğini aktardı.

Tüm Hastanelere Ulaşım İmkanı

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar, tüm üniversite hastaneleri, vakıf üniversiteleri, eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastaneler tarafından sağlanabilecek. Velioğlu, hastaların tedavilerini aldıkları hastanelerde bu ilaçlara ulaşabileceğini belirtti.

Prosedürler Kolaylaştırılacak

Hekimler tarafından düzenlenen rapor ve reçeteler ile hastalar tedaviye hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Velioğlu, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.

Bu düzenlemeler, kanser ve kistik fibrozis hastaları için büyük bir umut ışığı oldu ve sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının düzenlemesiyle akciğer, meme, cilt gibi 25...

Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının düzenlemesiyle akciğer, meme, cilt gibi 25 farklı kanser alt türünün tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının yanı sıra kistik fibrozis hastalarının uzun süredir beklediği ilaç da SGK'nin geri ödeme listesine alınacak. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, düzenlemeye ilişkin basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının düzenlemesiyle akciğer, meme, cilt gibi 25...

Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının düzenlemesiyle akciğer, meme, cilt gibi 25 farklı kanser alt türünün tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının yanı sıra kistik fibrozis hastalarının uzun süredir beklediği ilaç da SGK'nin geri ödeme listesine alınacak. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, düzenlemeye ilişkin basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ersin Tatar'dan Resmi Müzakere Şartları Açıklaması
2
Trabzon ve Çevresinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
3
Kıbrıs Gazisi Hikmet Kapanşahin Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Osmaniye'de Depremzedelere 89 Yeni Köy Evi Teslim Edildi
5
Hollanda'da Turuncu Alarm! Aşırı Sıcaklık Üç Bölgeyi Tehdit Ediyor
6
Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk
7
Çankırı Valisi'nden Orman Yangını Uyarısı: Farkındalık Şart!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!