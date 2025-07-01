Kistik Fibrozis İlaçları Artık SGK Geri Ödeme Kapsamında

Geri Ödeme Kapsamına Alınan İlaçlar ve Hastaların Yüzleri Gülüyor

Sağlık ve Çalışma ile Sosyal Güvenlik bakanlıklarının yaptığı yeni düzenleme ile 25 farklı kanser alt türü için tedavi sağlayan 5 immünoterapi ilacı geri ödeme listesine dahil edildi. Aynı zamanda, kistik fibrozis hastalarını da sevindiren bir gelişme ile bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar da SGK'nın geri ödeme kapsamına alındı.

Erdoğan’dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı’nda bu önemli kararları açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, düzenleme kanser hastalarının ilaçlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Geniş Kapsamlı Etki

Yeni düzenleme, klasik hodgkin lenfoma, melanom, kolorektal kanser, küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri gibi hastalıkları kapsayan 25 farklı kanser türü için ilaçları geri ödemeye alıyor. Bu sayede yaklaşık 48 bin kanser ve 1.000 kistik fibrozis hastasının tedaviye ulaşma olanağı artmış olacak. Ayrıca geri ödeme kapsamındaki kanser ilaçları sayısı 784’e yükselecek.

Uzmanlardan Açıklamalar

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, immünoterapinin akıllı ilaçlar olduğuna ve bağışıklık sistemini düzenleyerek kanser hücreleri ile mücadelede etkili olduğuna dikkat çekti. Velioğlu, bu ilaçların kemoterapiyle birlikte ya da tek başına kullanılabileceğini aktardı.

Tüm Hastanelere Ulaşım İmkanı

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar, tüm üniversite hastaneleri, vakıf üniversiteleri, eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastaneler tarafından sağlanabilecek. Velioğlu, hastaların tedavilerini aldıkları hastanelerde bu ilaçlara ulaşabileceğini belirtti.

Prosedürler Kolaylaştırılacak

Hekimler tarafından düzenlenen rapor ve reçeteler ile hastalar tedaviye hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Velioğlu, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.

Bu düzenlemeler, kanser ve kistik fibrozis hastaları için büyük bir umut ışığı oldu ve sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının düzenlemesiyle akciğer, meme, cilt gibi 25 farklı kanser alt türünün tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının yanı sıra kistik fibrozis hastalarının uzun süredir beklediği ilaç da SGK'nin geri ödeme listesine alınacak. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, düzenlemeye ilişkin basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının düzenlemesiyle akciğer, meme, cilt gibi 25 farklı kanser alt türünün tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının yanı sıra kistik fibrozis hastalarının uzun süredir beklediği ilaç da SGK'nin geri ödeme listesine alınacak. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, düzenlemeye ilişkin basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.