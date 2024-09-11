Kız Çocuklarında Erken Ergenlik: Kimyasalların Rolü

Kız Çocuklarında Dikkat Çeken Erken Ergenlik

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, kız çocuklarının yaygın olarak kullanılan deterjan, parfüm ve kişisel bakım ürünleri içerisinde yer alan kimyasallara maruz kalmaları sonucu ergenlik dönemine daha erken girdiğini gösterdi.

NIH Araştırmasının Detayları

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bilim insanları, belirli kimyasalların çocuklar üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde inceledi. Araştırmanın kaydedilen bulgularına göre, ergenliğe erken girmenin bir dizi sağlık sorununa yol açabileceği, bu sorunlar arasında psikososyal problemler, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve meme kanseri riskinin artışı yer alıyor.

Kimyasal Maddelerin Etkileri

Bilim insanları, kimyasal maddelere maruz kalmanın kız çocuklarının ergenlik sürecini etkileyen kritik reseptörleri tetikleyebileceğini belirtti. Shaw isimli bir araştırmacı, özellikle parfümlerde yer alan "misk amberi" gibi kimyasalların zararları hakkında uyarıda bulundu.

Shaw, son yıllarda, kız çocuklarının ergenliğe daha erken girdiğini ve ebeveynleri bu konuda daha dikkatli olmaya davet etti. Çalışmanın sonuçları, Oxford Academic'in Endocrinology dergisinde yayımlandı.