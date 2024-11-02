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Kızılay Haftası'nda Semboller Kırmızı Işıkla Aydınlatıldı

Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar Kızılay Haftası kapsamında kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:03
Kızılay Haftası'nda Semboller Kırmızı Işıkla Aydınlatıldı

Kızılay Haftası Etkinlikleri Başladı

Kızılay Haftası dolayısıyla Ankara ve İstanbul'daki önemli yapılar, Kızılay'ın simgesi olan kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Bu etkinlik, toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve insani yardım bilincini artırma amacı taşıyor.

Sembol Yapılar Kırmızı Işıkla Aydınlatıldı

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada, bu yıl da Kızılay Haftası'nın yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra, Ankara ve İstanbul'daki tarihi yapılar Kızılay'ın kırmızı rengiyle ışıklandırıldı.

Etkili İşbirliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlelenen etkinlikte, Ankara'da 2. Meclis (Cumhuriyet Müzesi), Atakule ve TOBB İkiz Kuleler, İstanbul'da ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi dikkat çekti.

Toplumsal Farkındalık İçin Birlikte

Bu görsel şölen, Kızılay'ın iyilik hareketini tanıtmayı ve toplumda insani yardım konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Halkın büyük ilgisiyle karşılanan etkinlik, Kızılay'ın toplumdaki rolünü pekiştirme fırsatı sundu.

Kızılay Haftası kapsamında aralarında 2. Meclis ve Galata Kulesi'nin de bulunduğu Ankara ve...

Kızılay Haftası kapsamında aralarında 2. Meclis ve Galata Kulesi'nin de bulunduğu Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar, kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Etkinlik kapsamında Ankara'da bulunan Atakule de kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Kızılay Haftası kapsamında aralarında 2. Meclis ve Galata Kulesi'nin de bulunduğu Ankara ve...

Kızılay Haftası kapsamında aralarında 2. Meclis ve Galata Kulesi'nin de bulunduğu Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar, kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Etkinlik kapsamında Ankara'da bulunan Atakule de kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

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