Kızılay ve Konyaspor, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek Verdi

Kızılay ve Konyaspor Ihtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek Oluyor

Konyaspor Kulübü ve Kızılay Karatay Şubesi, 300 ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisinin ayakkabı ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. Celalettin Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Konyasporlu futbolcular Ufuk Akyol, Melih İbrahimoğlu ve Emanuel Boateng de yer aldı.

Konyaspor'un Mesajı: Spor Birleştirir

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Biz burada sporun sadece futbol olmadığını, sporun bir kardeşlik ve köprü olduğunu göstermek istiyoruz," dedi.

Kızılay'ın Yalnız Değilsin Projesi

Kızılay Karatay Şubesi Başkanı Ali Küçük, "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında 5 farklı okuldan 300 çocuğun ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Küçük, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu programı bu yıl tekrar yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Programımıza destek veren Konyaspor yönetimi, Nalçacılılar taraftar grubuna, bağışçılarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler, çocuklarımıza umut verirken katılımcılara da huzur sunuyor," ifadelerini kullandı.

Öğrencilere Hediye Dağıtımı

Karatay Milli Eğitim Müdürü Sami Saldıç, projeye katkıda bulunan Kızılay, Konyaspor yönetimi ve futbolcularına teşekkür etti. Program, Konyasporlu futbolcuların çocuklara hazırlanan hediye paketlerini dağıtmasıyla sona erdi.