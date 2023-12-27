Kızıldeniz'de sular durulmuyor: Husilerden mesaj var

Kızıldeniz'de ABD liderliğindeki koalisyon, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin saldırılarına karşılık verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün sabah 06.30'dan itibaren 10 saat boyunca Husilerin fırlattığı 12 intihar İHA, 3 gemi karşıtı balistik füze ve 2 seyir füzesini imha ettiğini açıkladı. Açıklamada, saldırılarda bölgede bulunan gemilerin zarar görmediği ve mürettebatın yara almadığı belirtildi.

Kızıldeniz'de Yemen'in batısındaki Hudeyde şehri yakınlarında deniz trafiği tehlikeye girdi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu, dün bölgede füze, insansız hava aracı ve patlama görüldüğünü duyurdu. Yemen'deki İran yanlısı Husilerin saldırılarına maruz kalan gemilerin durumu hakkında bilgi verilmedi.

Kızıldeniz'de Yemen'deki İran yanlısı Husiler, ticari bir gemi ve İsrail'in Eilat şehrine saldırdı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, Deniz kuvvetlerimiz, MSC UNITED adlı ticari bir gemiye füzelerle askeri bir operasyon gerçekleştirdi. Saldırı, gemi mürettebatının deniz kuvvetlerimizin çağrılarına üç kez cevap vermemesi ve tekrarlanan uyarı mesajlarımızı dikkate almaması üzerine düzenlendi" diye konuştu.

İsrail ordusu, Husilerin Eilat şehrine saldırı girişimini engellediğini duyurdu. Kızıldeniz'de İsrail sınırlarına doğru ilerleyen hava aracının başarılı bir şekilde imha edildiği açıklandı.