Kızılırmak Deltası Kuğular İçin Sonbahar Göçlerine Hazırlanıyor

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbahar göçleriyle kuğuları ağırlamaya hazırlanıyor; delta 365 kuş türü ve geçmişte 1000 kuğu gözlemi kaydetti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:23
Samsun'da bulunan önemli sulak alan göçlerle canlanıyor

Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbahar göçleriyle birlikte kuğulara da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve 365 kuş türünün gözlemlenebildiği delta, sonbahar göç dalgasıyla birçok farklı kuş türünü ağırlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbahar göçlerinin başlamasıyla deltada kuğuların daha sık görülebileceğini söyledi.

Yılmaz, deltada görülebilen kuğu sayısının geçmiş yıllarda 1000'e kadar çıktığını vurguladı: "Deltada küçük kuğu, sessiz kuğu ve ötücü kuğu olmak üzere üç tür görülebilir. Sonbaharın gelmesiyle özellikle kasım ayından itibaren kuzeyden başlayan göç dalgalarıyla burada iri cüsseli kuğuları görebilmek mümkün. Ağırlıkları 6 ila 10 kilogram arasında değişen kuğular, ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sunmaktadır."

Yılmaz ayrıca deltada üreyen az sayıda kuğunun sessiz kuğu türünden olduğunu kaydetti.

