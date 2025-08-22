Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Yangın: 15 Dönümlük Sazlık Zarar Gördü

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. Olayda, kuş cennetinin sazlık alanı olumsuz etkilendi.

Yangının Nedeni ve Etkileri

Doğanca Mahallesi'nde bulunan kuş cennetinin sazlık alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangında yaklaşık 15 dönümlük sazlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Müdahale

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve orman işletme itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

