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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 23:23
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Yangın İhbarı

Samsun'un Bafra ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, akşam saatlerinde yangın meydana geldi.

Hızlı Müdahale ile Yangın Söndürüldü

Doğanca Mahallesi Liman mevkisinde çıkan yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Etkileri ve Duyarlılık Çağrısı

Yangın sonucunda, yaklaşık 7 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde sık sık meydana gelen yangınların, birçok canlının yaşamını yitirmesine sebep olduğunu vurguladı. Bu nedenle vatandaşların, çevrelerine karşı daha duyarlı olmalarını istediler.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü.

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