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Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Partiden İstifa Etti

Zeyni İpek, DEM Parti'den istifasını açıkladı, belediye başkanlığına bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 18:58
Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Partiden İstifa Etti

Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'ten Önemli Açıklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki belediye başkanı Zeyni İpek, DEM Parti ile olan bağlantısını sonlandırdığını duyurdu. Yapmış olduğu yazılı açıklamada, bundan sonra bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini ifade etti.

İstifa Gerekçesi

İpek, istifa gerekçesi olarak, "Bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Bu nedenle partimin zarar görmemesi adına istifa ediyorum" dedi.

Bağımsız Olarak Devam

İpek, açıklamasında, "Belediye başkanlığı seçim sürecinde Kızıltepe halkına verdiğim sözlerin sorumluluğunu yerime getirmek için bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğim. İleriye dönük şehrimizin hayati sorunlarına birlikte çözümler aramak için sizin desteğinizi bekliyorum" diye ekledi.

DEM Parti'den Disiplin Soruşturması

Öte yandan, DEM Parti Genel Merkezi, 2 Ağustos'ta İpek hakkında disiplin soruşturması başlattığını açıklamış ve "Kendisi partimizin ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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