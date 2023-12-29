KKM'den yeni karar: Yeni hesap açılışlarına TL dönüşümü engeli

TL dönüşümlü KKM hesapları, 1 Ocak'tan itibaren sona eriyor. TCMB, TL dönüşümlü KKM uygulamasının yeni yılda devam etmeyeceğini duyurdu. Bu tarihten sonra TL dönüşümlü KKM hesabı açılamayacak ve var olan hesaplar da yenilenmeyecek.

KKM'den yeni karar: Yeni hesap açılışlarına TL dönüşümü engeli
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TCMB, TL dönüşümlü KKM uygulamasına yeni yıldan itibaren son verdi. TL dönüşümlü KKM hesabı açmak isteyenler 1 Ocak'tan sonra bu imkandan yararlanamayacak. Mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları da yenilenmeyecek.

TCMB, TL dönüşümlü KKM uygulamasını yeni yıldan itibaren sonlandırıyor. Bankalara gönderilen yazıda, 1 Ocak 2024'ten sonra TL dönüşümlü KKM hesabı açmanın mümkün olmayacağı belirtildi. Ayrıca var olan TL dönüşümlü KKM hesapları da vade bitiminde yenilenemeyecek.

TCMB, TL dönüşümlü kur korumalı hesaplar için yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılmış ve vadesi bitmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesaplar, TCMB tarafından belirlenen talimata göre işlem görecek. Bu talimat, mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasını sağlıyor.

22 Aralık haftasında da kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından para çekme eğilimi sürdü. BDDK'nın açıkladığı verilere göre, bu hesaplardaki toplam para miktarı 2 trilyon 682 milyar TL seviyesinden 2 trilyon 651,8 milyar TL seviyesine geriledi.

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