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KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:16
KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

KKTC'nin 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı, Lefkoşa Concorde Tower'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim gibi önemli isimler katıldı.

Ersin Tatar'dan Çarpıcı Açıklamalar

Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere yeni fırsatları değerlendirmek için KKTC’ye dönmeleri çağrısında bulundu. Tatar, kalkınmanın çevreyle uyum içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, bu kalkınma planını gerçekçi bulduğunu ifade etti. Ayrıca, 1974'ten bu yana sağlanan barış ve huzur ortamının ekonomik gelişmeye etkisine dikkat çekti.

Kalkınmanın Temelleri

Tatar, KKTC'nin milli gelirini 5 yıl içinde 15 bin dolardan 19 bin dolara yükseltmeyi öngören planın, KKTC’nin ayrı bir devlet olarak güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Planın, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesine de destek vereceğini vurguladı.

Ünal Üstel’in Vurgusu

Başbakan Ünal Üstel ise, kalkınma planının KKTC halkının refahını artırmayı hedeflediğini ve uluslararası alanda ülkenin hak ettiği yere gelmesi için bir adım niteliğinde olduğunu belirtti. Ayrıca, bu planın sadece teknik bir belge olmadığını, ülkenin geleceğini şekillendiren bir irade olduğunu ifade etti.

4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın Temel Ekseni

4. Beş Yıllık Kalkınma Planı, istikrarlı ve güçlü büyüme, rekabetçi üretim kapasitesinin artırılması, sürdürülebilir çevre, nitelikli insan ve güçlü toplum gibi beş ana eksen üzerinde yükseliyor. Plan çerçevesinde inşaat, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilim ve teknoloji geliştirme alanlarına öncelik verileceği duyuruldu. KKTC, bu planı 2025-2029 yılları arasında eksiksiz bir şekilde uygulamayı hedefliyor.

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