KKTC Başbakanı Ünal Üstel Bursa'da Kıbrıs Türkünün Mücadelesini Vurguladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Önemli Açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Bursa'da düzenlenen Balkan Rumeli Sanayicileri Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 33. Sinerji Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, 20 Temmuz 1974'ten bu yana Kıbrıs Türkünün elde ettiği başarıların fedakar iş insanlarına borçlu olduğunu vurgulayarak, "Biz bugün buralarda sesimizi duyurabiliyorsak yine en büyük destekçimiz Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi

Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1950'lerden beri varoluş mücadelesi verdiğini ve bu süreçte büyük değişimler yaşandığını belirtti. Türkiye’nin 1974’teki Barış Harekatı ile gerçekleştirilen özgürlük mücadelesine değinerek dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı andı.

İş İnsanlarının Rolü

Başbakan Üstel, iş insanı Salih Kayım ve ailesine Kıbrıs'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Rumların ve Yunanlıların baskısını her gittikleri tanıtım fuarlarında gören iş insanlarımız, hiçbir zaman korkmadılar, yılmadılar. Dünyanın her yerine gittiler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıttılar." dedi.

KKTC'nin Lokomotif Sektörleri

Üstel, KKTC'nin lokomotif sektörü olan turizmin yanı sıra, eğitim adası olarak öne çıktığını ve büyüyen inşaat sektörünü de vurguladı. Doğası, kültürü, tarımı ve hayvancılığı ile bütünleşen bir ada olduklarını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı'nın Vurguları

Toplantıda konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’na atıfta bulunarak, "Eğer bugün buradaysam, bunu Ana Vatan Türkiye'me borçluyum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmalıyız." dedi.

Programda Bursa Vali Vekili Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve iş insanı Salih Kayım’ın da konuşmaları yer aldı. Konuşmalar sonrasında katılımcılara günün anısına hediyeler takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (fotoğrafta),Bursa'da bir otelde düzenlenen Balkan Rumeli Sanayicileri Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) 33. Sinerji Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (fotoğrafta),Bursa'da bir otelde düzenlenen Balkan Rumeli Sanayicileri Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) 33. Sinerji Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.