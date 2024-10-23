KKTC Başbakanı Üstel'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Sert Tepki

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Terör Saldırısına Kınama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısını güçlü bir şekilde lanetledi.

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Başbakan Üstel, bu anlamda bir açıklamada bulunarak, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleşen saldırı hakkında duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Üstel, "Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyorum. Yaşanan bu hain saldırıda, hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Milletimizin başı sağ olsun." şeklinde yaralı ve şehitler için başsağlığı diledi.