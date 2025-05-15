KKTC Başbakanı Üstel: "Rumların Aklında Barış Değil, Savaş Var"

KKTC Başbakanı Üstel'den Sert Açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ülkelerinde mülk alan kişilere karşı başlattığı eylemlerin karşılıksız kalmayacağını duyurdu. Üstel, "Rumların aklında barış değil savaş var." ifadelerini kullandı.

Hükümet Ortaklarıyla Değerlendirme Toplantısı

Başbakan Üstel, hükümet ortakları Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında iktidarda geçirdikleri üç yılı değerlendirdi.

Toplantıda, gazetecilerin gündeme getirdiği GKRY'nin KKTC'de mülk alanlara yönelik tutuklama ve uluslararası arama emri çıkarılması gibi eylemlerine karşı alınacak tedbirleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye ile istişare ettiklerini belirten Üstel, bu önlemlerin önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

AB Üyeliği ve Kıbrıslı Türkler

Üstel, GKRY'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini bir köprü değil, baskı aracı olarak kullandığını vurgulayarak, Kıbrıslı Türklerin sadece ambargolarla değil, aynı zamanda siyasi şantaj ve ekonomik sabotaj girişimleriyle de karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Uluslararası Topluma Mesaj

Başbakan Üstel, toplantıda Kıbrıs Türk halkının hiçbir haksızlığa boyun eğmeyeceğini belirterek, GKRY’nin KKTC’de mülk edinenlere yönelik başlattığı girişimlerin asla karşılıksız kalmayacağını sözlerine ekledi. "Uluslararası toplum, Ada'da gerçekten kalıcı bir çözüm istiyorsa Rum Yönetimi'ni durdurmalıdır." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (fotoğrafta), Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile düzenlediği basın toplantısında iktidarda geçirdikleri üç yılın değerlendirmesini yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (fotoğrafta), Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile düzenlediği basın toplantısında iktidarda geçirdikleri üç yılın değerlendirmesini yaptı.