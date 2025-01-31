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KKTC, BM'nin Barış Gücü Görev Süresini Uzatma Kararına Tepki Gösterdi

KKTC, BM Güvenlik Konseyi'nin Barış Gücü görev süresini uzatma kararını kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:23
KKTC, BM'nin Barış Gücü Görev Süresini Uzatma Kararına Tepki Gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresinin uzatılması kararına sert bir tepki gösterdi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2771 (2025) sayılı kararı ile Barış Gücü'nün görev süresinin 31 Ocak 2026 tarihine kadar bir yıl süreyle uzatılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Açıklamada, söz konusu kararın alınmasında KKTC tarafının onayının alınmamış olması vurgulanırken, BMBG'nin Kıbrıs’ta 61 yıldır sürdürdüğü görevin artık sürdürülemez bir statüko temsilcisi haline geldiği ifade edildi. Ayrıca, Barış Gücü’nün eşit davranma ve anlaşmazlıklara adil çözüm bulma gibi temel görevlerini yerine getiremediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Barış Gücü’nün KKTC sınırları içinde faaliyet göstermesinin en önemli nedeni, alınan kararlara itirazlarımıza rağmen makamlarımızın iyi niyetle işbirliği yapmasıdır" ifadesi yer aldı. Ayrıca, Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs Türk tarafının onayını almadan Barış Gücü’nün görev süresini uzatmasının geçmişte yapılan hataların tekrarlandığına dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra, Kıbrıs’taki en gerçekçi çözümün, mevcut iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde karşılıklı iyi komşuluk ilişkileri kurmalarına dayalı olduğu belirtildi. BM'nin iki taraf arasında ortak bir zeminin bulunmadığına dair görüş kayda geçirmediği kaydedilerek, bunun Rum tarafının amaçlarına hizmet ettiği dile getirildi.

Ayrıca, Rum tarafının son dönemlerde Ada ve çevresinde gerçekleştirdiği askeri faaliyetlerin görmezden gelindiği ve BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Rum tarafına gayriresmi bir şekilde devlet muamelesi yaptığı ifade edildi. Sonuç olarak, KKTC, BM Barış Gücü'nün görev süresini uzatan kararları kabul etmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

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