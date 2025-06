KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boris Johnson ile Özel Görüşme Gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Londra'da gerçekleştirdiği temaslar sırasında Johnson ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Tatar, görüşmenin ardından Boris Johnson'a, "The Vision for Two States in Cyprus" adlı kitabı hediye etti. Görüşmenin detaylarına dair herhangi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın (solda), eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson (sağda) ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın (solda), eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson (sağda) ile görüştü.