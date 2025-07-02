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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nden Fahri Doktora

Ersin Tatar, Azerbaycan Teknik Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı aldı. Tatar, Türk dünyası için önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 17:26
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nden Fahri Doktora

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Fahri Doktora Unvanı Verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Teknik Üniversitesi (ATÜ) tarafından fahri doktora unvanı ile onurlandırıldı. Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı çerçevesinde Azerbaycan'da bulunarak ATÜ'yü ziyaret etti ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Önemli İsimler Etkinlikte Yer Aldı

Tatar’ın onurlandırıldığı etkinliğe, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi İnsani Politika, Diaspora, Çokkültürlülük ve Dini Meseleler Dairesi Başkanı Fereh Aliyeva, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı İdris İsayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Veliyev'den Tatar'a Övgü

Etkinlikte konuşan ATÜ Rektörü Veliyev, Tatar'ın Türk dünyasının dayanışmasına katkı sağladığını, milli değerlerin korunmasında önemli rol oynadığını belirtti. Veliyev, “Bu fahri unvan, Azerbaycan bilim ve akademik camiasının Tatar'a duyduğu saygının yanı sıra Türk dünyasının eğitime verdiği önemin bir göstergesidir.” dedi.

Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz'in Kalesidir

Tatar, aldığı fahri doktora unvanının kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek, Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti. Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin devam ettiğine vurgu yaptı ve “KKTC, bağımsız bir Türk devletidir. KKTC, Doğu Akdeniz'de hepimizin kalesidir.” dedi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Tatar, yarım asır federatif devlet için müzakerelerde sonuç alamadıklarını hatırlatarak, iki devletli çözümün milli siyasetleri haline geldiğini belirtti. “Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile birlikte KKTC'ye sahip çıkmaktadır.” diyen Tatar, birlik vurgusu yaptı ve Türk dünyası için güçlü bir geleceğin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da ATÜ'yü ziyaret ederek akademisyenlerle bir araya geldi. Tatar'a, Azerbaycan Teknik Üniversitesi (ATÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev,Tatar'a fahri doktora unvanını takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da ATÜ'yü ziyaret ederek akademisyenlerle bir araya geldi. Tatar'a, Azerbaycan Teknik Üniversitesi (ATÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev,Tatar'a fahri doktora unvanını takdim etti.

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