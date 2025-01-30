DOLAR
35,76 0,09%
EURO
37,32 -0,16%
ALTIN
3.209,39 -1,17%
BITCOIN
3.764.452,58 -0,76%

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve destek verdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:19
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansı'nın Oylamasında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi. Bu etkinlik, görsel sanatların ve fotoğrafçılığın önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Fotoğrafçılığın Önemi

Ersin Tatar, fotoğrafçılığın sosyal ve kültürel iletişimi güçlendiren bir sanat dalı olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, bu tür etkinliklerin sanatseverleri bir araya getirdiğini ve yaratıcılığı teşvik ettiğini belirtti.

Yılın Kareleri Oylaması

Oylama, her yıl farklı kategorilerde düzenlenerek, fotoğraf sanatçılarının eserlerini geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyor. Katılımcılara, çeşitli temalardaki fotoğraflar arasından favorilerini seçme şansı sunuluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Isıtma Kazanı Patladı: 1 Ölü, 10 Yaralı
2
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
4
Kilis'te 2,156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi
5
Adana'daki Hükümlüler Sertifikalı Meslek Sahibi Olma Fırsatı Buluyor
6
Erzurum'da Korkunç Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
7
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi