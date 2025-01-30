KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansı'nın Oylamasında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi. Bu etkinlik, görsel sanatların ve fotoğrafçılığın önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Fotoğrafçılığın Önemi

Ersin Tatar, fotoğrafçılığın sosyal ve kültürel iletişimi güçlendiren bir sanat dalı olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, bu tür etkinliklerin sanatseverleri bir araya getirdiğini ve yaratıcılığı teşvik ettiğini belirtti.

Yılın Kareleri Oylaması

Oylama, her yıl farklı kategorilerde düzenlenerek, fotoğraf sanatçılarının eserlerini geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyor. Katılımcılara, çeşitli temalardaki fotoğraflar arasından favorilerini seçme şansı sunuluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.