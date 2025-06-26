KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Direkt Uçuş Çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'na direkt uçuşların başlatılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, "İngiltere ve özellikle Londra'dan direkt uçuş olursa hem ekonomimize hem de turizmimize faydası olacaktır," dedi.

Tatar, resmi temaslar için bulunduğu Londra'da AA ve TRT'ye yaptığı açıklamalarda, İngiltere'nin Kıbrıs'ta garantör bir ülke olarak rolüne dikkat çekti ve İngiltere'nin 1960'lara kadar egemen bir ülke olarak adada bulunmuş olduğunu hatırlattı.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin İngiliz yönetiminde sorun çıkaran bir taraf olmadığını, aksine İngiliz idaresinde polis olarak görev yaparak Yunanistan'a bağlanma çabalarına karşı mücadele verdiklerini vurguladı. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla adadan ayrılan İngilizlerin adada iki askeri üs bıraktığını belirterek, "Bu üsler İngiltere için çok önemli," dedi.

Tatar, İngiltere'nin kendilerine yönelik yapılan haksızlıkları dile getirerek, "KKTC'ye direkt uçuş ve ticaretin olmaması büyük bir adaletsizliktir," şeklinde konuştu. Aynı zamanda, İngiliz dostları

Tatar, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi verdi. AB'den ayrıldıktan sonra Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonun hafifletilmesi adına adımlar beklediğini söyledi.

Tatar, "Güney Kıbrıs’ta haberleri izlerseniz, Rum halkı İslami ve askeri destekle rahatsızlık yaşıyor. Güney Kıbrıs’a küçük İsrail diyenler var," ifadelerini kullandı.

KKTC'de bugün 30 bin İngilizin yaşadığını, Türkiye’ye bağlı olarak bağımsız bir devlete sahip olduklarını hatırlatan Tatar, müzakere sürecinin yalnızca iki devletli bir anlaşma ile mümkün olacağını belirtti.

Ercan Havalimanı'nın yılda 10 milyon yolcuya hizmet verebildiğini belirten Tatar, güvenlik ile ilgili sorunların söz konusu olmadığına dikkat çekerek, direkt uçuşların başlatılması gerektiğini tekrarladı. "İngiltere'den direkt uçuş olursa, iki taraf arasındaki bağlar güçlenecek," dedi.

Tatar, İngiltere’de destek veren milletvekilleri arasında eski bakan Ian Duncan Smith'in önemli bir yer tuttuğunu, Türkiye'den Ercan Havalimanı'na günlük yaklaşık 80 sefer yapıldığını açıkladı.

Son olarak, İngiltere’de yapılan bazı görüşmelerin gizli tutulduğunu ve her görüşmede KKTC’nin haklılığını anlattıklarını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da AA ve TRT'ye açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da AA ve TRT'ye açıklamalarda bulundu.