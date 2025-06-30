KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'Doğu Akdeniz ve İstikrar' Vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'deki istikrarın anahtarıdır" diyerek uluslararası toplumdan beklentilerini dile getirdi.

Tatar, başta İngiltere olmak üzere; ülkesine yönelik direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas konularında adım atılmasını beklediklerini söyledi. Londra temaslarının ardından Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İngiliz yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelere değindi.

Tatar, İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile yaptığı görüşmelerde, KKTC'den emlak alanlara yönelik tutuklamalar dahil Rum tarafının yarattığı gerginlikleri değerlendirdiklerini aktardı. Ayrıca, İngiltere'nin Kıbrıs meselesine yönelik siyasetinin gözden geçirilmesi gerektiği mesajını ilettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Brexit sonrası dönemde İngiltere ile ilişkilerde bazı olumlu gelişmeler beklediklerini dile getirerek, "İngiltere'de 300 bin Kıbrıslı Türk yaşıyor. KKTC'de ise 30 bine yakın İngiltere vatandaşı bulunuyor. Ancak gelişmeler beklendiği gibi olmadı" diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) desteğiyle İngiltere'deki Türk Dili bölümlerine ve kültür okullarına katkı sağlanacağını ifade etti.

Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'deki istikrarın anahtarıdır. Ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır, ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Garantör ana vatan Türkiye, bu bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesidir. Mavi Vatan'daki gelişmelere baktığımızda KKTC'nin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu bilgileri İngiltere'deki tüm yetkililerle paylaştım" şeklinde konuştu.

İngiltere'deki temaslarının ardından KKTC'ye dönen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'deki temaslarının ardından KKTC'ye dönen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.