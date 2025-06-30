DOLAR
39,79 -0,07%
EURO
46,9 -0,02%
ALTIN
4.227,58 0,03%
BITCOIN
4.277.790,9 0,05%

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'Doğu Akdeniz ve İstikrar' Vurgusu

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki istikrarın anahtarı olduğunu belirtti ve uluslararası toplumdan destek beklediklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 23:15
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'Doğu Akdeniz ve İstikrar' Vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'deki istikrarın anahtarıdır" diyerek uluslararası toplumdan beklentilerini dile getirdi.

Tatar, başta İngiltere olmak üzere; ülkesine yönelik direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas konularında adım atılmasını beklediklerini söyledi. Londra temaslarının ardından Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İngiliz yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelere değindi.

Tatar, İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile yaptığı görüşmelerde, KKTC'den emlak alanlara yönelik tutuklamalar dahil Rum tarafının yarattığı gerginlikleri değerlendirdiklerini aktardı. Ayrıca, İngiltere'nin Kıbrıs meselesine yönelik siyasetinin gözden geçirilmesi gerektiği mesajını ilettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Brexit sonrası dönemde İngiltere ile ilişkilerde bazı olumlu gelişmeler beklediklerini dile getirerek, "İngiltere'de 300 bin Kıbrıslı Türk yaşıyor. KKTC'de ise 30 bine yakın İngiltere vatandaşı bulunuyor. Ancak gelişmeler beklendiği gibi olmadı" diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) desteğiyle İngiltere'deki Türk Dili bölümlerine ve kültür okullarına katkı sağlanacağını ifade etti.

Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'deki istikrarın anahtarıdır. Ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır, ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Garantör ana vatan Türkiye, bu bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesidir. Mavi Vatan'daki gelişmelere baktığımızda KKTC'nin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu bilgileri İngiltere'deki tüm yetkililerle paylaştım" şeklinde konuştu.

İngiltere'deki temaslarının ardından KKTC'ye dönen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)...

İngiltere'deki temaslarının ardından KKTC'ye dönen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'deki temaslarının ardından KKTC'ye dönen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)...

İngiltere'deki temaslarının ardından KKTC'ye dönen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Bafra'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
2
Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı
3
BM ve İspanya Büyükelçiliği'nden Ankara'da Sürdürülebilir Kalkınma Paneli
4
Ankara'da Guatemala Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu Düzenlendi
5
Bolu'da Otomobilin Çarptığı Anne ve Kızı Yaralandı
6
Elazığ'da Kısa Sürede Kontrol Altına Alınan Örtü Yangını
7
Antalya'da Geri Dönüşüm Tesisinde Ciddi İş Kazası: İşçi Yaralandı

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama